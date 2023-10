Atalanta-Juventus, Moggi: “Partita combattuta. Szczesny salvifico”

Luciani Moggi è ritornato a parlare di Atalanta-Juventus: per l'ex dirigente bianconero, Szczesny ha salvato la Juve in un match combattuto

Luciano Moggi , intervenuto su Libero, ha parlato della partita di Serie A tra Atalanta e Juventus terminata con il risultato di 0-0. Per l'ex dirigente bianconero, una partita tra due squadre agguerrite: ad andare più vicina al successo è stata però la squadra di casa. Ci ha pensato il portiere della Juve a salvare in questo caso la squadra di mister Allegri . Ecco le sue parole:

"Atalanta-Juve è stata una partita combattutissima, con due allenatori che hanno dichiarato pubblicamente di non essere competitivi per il tricolore, ma dentro la lotta per qualificarsi in Champions. È finita 0-0 con i nerazzurri che hanno provato a vincere e la Juventus che è stata salvata da Szczesny su Muriel".