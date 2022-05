Juve, contro la Fiorentina l’ultimo ballo di Giorgio Chiellini

Ieri Chiellini ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Juve. Dall'esordio fino alla nascita della BBC: storia di una leggenda

Come ogni storia d'amore che si rispetti, anche quella tra Giorgio Chiellini e la Juvenuts è arrivata al capolinea. Contro la Fiorentina il capitano bianconero ieri ha giocato la sua ultima partita con la Vecchia Signora, la numero 561 . La leggenda bianconera ha terminato a modo suo, lottando su ogni pallone e dimostrando a tutti, ancora una volta, di che pasta sono fatti i campioni . Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto ricordare le tappe più importanti che hanno portato alla creazione del giocatore che conosciamo oggi: "Tutto inizia il 15 ottobre 2005 , in Juventus-Messina: l'esordio di Giorgio lo vede sostituire Pavel Nedved a un quarto d'ora dal termine. É la prima di una serie di date che va a comporre una storia fantastica.

Un'altra doppietta, stavolta contro la Lazio , avversaria che il Chiello colpirà più volte in carriera. Il 5-2 all'Olimpico certifica il ritorno della squadra in Champions League e lo proietta a disputare un grandissimo Europeo con la Nazionale.

L'urlo di Giorgio per il gol del 2-0 sulla Sampdoria. La Juve del 2009-10 dura troppo poco per ambire al vertice, ma la gara contro i liguri è la più bella della stagione. Chiellini ci mette una firma di destro, mostrandosi un gigante anche in attacco. Nell'anno realizza la stessa quota di reti (5) di quello precedente, i suoi massimi in carriera.