UFFICIALE- Roberto Mancini torna in panchina

Roberto Mancini torna alla guida di un club a distanza di sette anni dall’ultima volta. Inizia ufficialmente la sua avventura con l’Al-Sadd.

Roberto Mancini torna in panchina. L’ex Ct della Nazionale, era stato accostato alla Juventus, sia dopo l’esonero di Thiago Motta che dopo l’ultimo di Igor Tudor. Il tecnico, torna così ad allenare dopo uno stop di oltre un anno, a seguito dell’esonero ricevuto da allenatore dell’Arabia Saudita.

Ufficiale la sua nuova avventura

Il tecnico di Jesi riparte dal campionato Qatariota, è infatti ufficiale la nomina alla carica di allenatore dell’Al-Sadd. L’accordo tra le due parti era stato raggiunto già nei giorni scorsi, mancava insomma soltanto l’annuncio definitivo. Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, all’interno del contratto sarebbe presente una clausola, che permetterà al mister di liberarsi già dal prossimo anno.

Mancini, torna così ad allenare una squadra di club, dopo che è trascorso veramente tanto tempo dall’ultima volta. L’ultima avventura del tecnico alla guida di un club, risale infatti a ben sette anni fa, quando era alla guida dello Zenit San Pietroburgo.

L’epilogo con la squadra russa non andò per lui nel migliore dei modi. Difatti, al termine di una sola stagione, rescisse il contratto di comune accordo con il club russo.

Adesso per Mancini è ora di una nuova avventura e chissà se un giorno lo rivedremo sulla panchina di qualche club europeo.