UFFICIALE – Ntenda lascia la Juventus e passa allo SPAL

La Juventus ha ufficializzato il trasferimento di Jean-Claude Ntenda allo SPAL: il difensore francese lascia i bianconeri a titolo definitivo

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso nota la cessione del difensore francese Jean-Claude Ntenda. Il classe 2002 lascia i bianconeri a titolo definitivo per accasarsi tra le fila della SPAL in Serie C.

La nota del club

“Finisce l’avventura in bianconero di Jean-Claude Ntenda, difensore francese classe 2002 che si trasferisce allo SPAL a titolo definitivo. Per lui 33 partite con la Juventus Primavera e 11 presenze in carriera con la Juventus Next Gen – cinque delle quali nella prima parte della passata stagione, impreziosite da un bellissimo gol contro la Pro Vercelli in Coppa Italia Serie C, prima del passaggio in prestito al Sion negli ultimi mesi dell’annata 2023/24. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro!”.