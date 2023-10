UFFICIALE: Italia e Turchia ospiteranno l’Europeo del 2032

La Federcalcio italiana e la Federcalcio turca hanno unito le loro forze, con l'obiettivo di ospitare il miglior Campionato Europeo mai organizzato, costruendo nuovi ponti di amicizia e lasciando un contributo duraturo all'eredità del calcio. Nei prossimi anni, Italia e Turchia lavoreranno intensamente, con grande passione e impegno per offrire ai tifosi la migliore esperienza del Campionato Europeo, come sottolineiamo nel nostro motto 'Play as One’”. Nei prossimi nove anni, dunque, il Campionato Europeo di calcio percorrerà l’Europa da Nord a Sud, passando dal centro del continente: dopo l’edizione n. 17 del torneo in programma tra 8 mesi in Germania, infatti, attraverserà il Mare del Nord, direzione Regno Unito e Irlanda, alle quali è stata assegnata l'edizione 2028, per fare poi un'inversione completa di rotta, verso Sud, direzione Mediterraneo, dove arriverà nel 2032, destinazione Italia e Turchia, che avranno 5 sedi di gara per ciascun Paese.