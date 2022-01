Ufficiale: Federico Gatti è della Juventus

Federico Gatti è della Juventus

La Juventusha ufficializzato il difensore ormai ex Frosinone Federico Gatti sul proprio sito web ufficiale. Di seguito riportiamo il comunicato bianconero: "Forza fisica, ottima visione di gioco e intelligenza nelle letture difensive. Questo è l’identikit di Federico Gatti, difensore classe ’98 torinese dalle prospettive molto interessanti. La Juventus lo ha acquistato a titolo definitivo dal Frosinone. Federico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, ma chiuderà la stagione 2021/22 in prestito proprio tra le fila del club ciociaro, dove l’ha iniziata mettendo in mostra grande talento e personalità.