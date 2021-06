Ufficiale: Claudio Chiellini lascia la Juventus

Claudio Chiellini lascia la Juve

Il sito web della Juventus ha ufficializzato l'addio di Claudio Chiellini, ormai ex responsabile del coordinamento dei giocatori bianconeri in prestito e in comproprietà, con un comunicato: "E’ un lungo percorso caratterizzato da grande professionalità e progettualità continua, quello che si sta per concludere per Claudio Chiellini, che a fine mese saluterà la Juve, in quanto il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non sarà rinnovato. Una carriera, quella di Claudio, iniziata alla Juventus nel febbraio 2014 con un ruolo rilevante nella gestione e nel coordinamento dei giocatori bianconeri in prestito e in comproprietà. Un compito delicato e importante, il suo: Claudio, negli anni, ha saputo accompagnare tanti giovani talenti nel loro percorso dal settore giovanile ai campi della Serie A, oltre che di tanti campionati in Europa. Nell’ultimo triennio, dal 2018, Chiellini ha compiuto un ulteriore, importante, step: a lui si deve infatti il grande merito di essere stato uno dei principali fautori della nascita del lungimirante progetto targato Juventus Under 23. A Claudio va il nostro grazie per il lavoro che ha sempre svolto con professionalità e passione, con l’augurio che il suo futuro possa continuare a essere ricco di soddisfazioni".

A proposito di Juventus, ha parlato Alvaro Morata ai microfoni di Radio Marca circa la sua stagione in bianconero: "Alla Juventus è stato un anno complicato, ma sono stato convocato e ora darò tutto per vincere con la nazionale. Non so dove giocherò il prossimo anno, ora sono qui. E' il mio agente che se ne occupa. Non ho nessuna notizia al riguardo, dove mi dirà di giocare io lì giocherò. A Madrid ho una casa in cui sto molto bene, tra le ultime 6-7 estati questa per me è sicuramente la più tranquilla. Quando decideranno, lo sarò ancor di più". E poi ai microfoni di Onda Cero fa preoccupare i tifosi, aprendo ad un eventuale ritorno all'Atletico Madrid, ora campione di Spagna: "Non so cosa accadrà. Sarebbe bello essere allenato nuovamente da Simeone ma non è che devo scegliere, potessi dire due squadre direi Atletico e Juventus. Non so cosa accadrà, giocherò dove mi vorranno di più. Cristiano è il nostro giocatore più importante. E se fa gol, siamo vicini alla vittoria. Lo fa per vincere e non per i record individuali. La sua è una mentalità d’acciaio, come quella di Rafa Nadal. È ammirevole e mi piace molto giocare al suo fianco - ha concluso - ".