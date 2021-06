Morata: “Futuro? Mi piacerebbe essere allenato di nuovo da Simeone”

Le parole dell'attaccante della Juventus

redazionejuvenews

La Juventus scoprirà oggi i piani per il suo futuro, con Massimiliano Allegri e il suo staff che incontreranno Cherubini per definire le strategie di mercato della prossima estate. Molti i dubbi sulla squadra, con il centrocampo che sarà il primo reparto da rinforzare, al quale seguirà poi l'attacco, con i bianconeri in cerca di una punta. Tanto nelle strategie di mercato della Juventus peserà la decisione di Cristiano Ronaldo, che probabilmente fino alla fine degli Europei non scioglierà le riserve sul suo futuro. Dalle decisioni che prenderà il numero 7 dipenderà quindi molto il mercato bianconero in entrata, che con un'eventuale partenza di Ronaldo potrebbe essere profondamente diverso rispetto a quello che accadrebbe con una sua permanenza.

Alvaro Morata, uno degli attuali attaccanti della Juventus, per cui i bianconeri dovrebbero rinnovare il prestito anche per la prossima stagione con l'Atletico Madrid, ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Onda Cero proprio del suo futuro, non precludendosi nessuna possibilità: "Non so cosa accadrà. Sarebbe bello essere allenato nuovamente da Simeone ma non è che devo scegliere, potessi dire due squadre direi Atletico e Juventus. Non so cosa accadrà, giocherò dove mi vorranno di più".

Parole che arrivano dopo le dichiarazioni di ieri, rilasciate dallo stesso calciatore a Radio Marca, che ha parlato sempre del suo futuro e dell'Europeo che disputerà con la Spagna: "Alla Juventus è stato un anno complicato, ma sono stato convocato e ora darò tutto per vincere con la nazionale. Non so dove giocherò il prossimo anno, ora sono qui. E' il mio agente che se ne occupa. Non ho nessuna notizia al riguardo, dove mi dirà di giocare io lì giocherò. A Madrid ho una casa in cui sto molto bene, tra le ultime 6-7 estati questa per me è sicuramente la più tranquilla. Quando decideranno, lo sarò ancor di più".