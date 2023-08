UFFICIALE – Cascarino firma con la Juventus Women

"La batteria di difesa della Juventus Women si arricchisce di un nuovo profilo ed è un profilo di caratura internazionale. Si tratta di Estelle Cascarino che ora è a tutti gli effetti una giocatrice bianconera. Difensore centrale francese, classe 1997, arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain e firma un contratto biennale che la lega ai nostri colori fino al 30 giugno 2025. Come dicevamo, Estelle approda alla Juventus dal club parigino, ma l'ultima metà della scorsa stagione l'ha passata in prestito in Inghilterra, al Manchester United. Cresciuta nell'Olympique Lyonnais, con la sorella gemella Delphine, nel suo palmarès conta due campionati francesi e una coppa nazionale, sempre in Francia, oltre a un Europeo Under 19 vinto con la Nazionale transalpina.