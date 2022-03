100 presenze da titolare per de Ligt: il futuro della Juve parla olandese

In questa stagione de Ligt ha preso in mano la difesa della Juve: è lui il futuro della retroguardia bianconera

redazionejuvenews

15 risultati utili consecutivi. Dopo il pessimo inizio di stagione ora la Juventus viaggia ad un ritmo da prima della classe. Il gioco della squadra di Allegri forse non sarà fenomenale, ma è sicuramente vincente. Difesa solida e ripartenze letali. E Vlahovic è un plus non indifferente. Vittorie spesso di corto muso, sofferte ma pur sempre vinte. Alla fine dei conti l'unica cosa importante sono i tre punti. Se la Juventus è riuscita a rimontare la classifica tanto da essere ad un passo dalle prime posizioni, gran parte del merito va a Matthjis de Ligt. In assenza di Bonucci e Chiellini il difensore olandese si è lasciato alle spalle i problemi delle passate stagioni e ha preso in mano la retroguardia bianconera.

Contro la Sampdoria è arrivata la 100a presenza da titolare con la Juve, ennesima prestazione monumentale del centrale olandese. "Tra i difensori con piú di 15 presenze in questa Serie A, Matthijs de Ligt è quello che è stato saltato meno volte in dribbling (solo 2 in 23 gare giocate). Maciste", fa sapere Opta. Chiellini e Bonucci rimangono dei top player ma l'età avanza per tutti ed è giusto lasciare spazio alle nuove generazioni.

A dirla tutta nel 2019 de Ligt era stato comprato per questo motivo: 80 milioni di euro per accaparrarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico mondiale. Le prime stagioni non sono state però facili, tra errori e problemi ad ambientarsi al nuovo gioco. Quest'anno la svolta e la definitiva prova di maturità. Sempre presente, sempre attento e puntuale, de Ligt è diventato un muro per gli avversari e un pilastro per la Juventus. Con lui in campo, tutto è più facile. La prossima stagione ad affiancarlo potrebbe essere Gatti, giovane difensore italiano acquistato dal Frosinone, miglior centrale del campionato di Serie B. Il futuro è adesso e parla olandese: forza Matthijs!