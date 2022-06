Calciomercato Juventus / Di Maria più un altro, Agresti svela: “Pazza idea!”

Queste sono giornate di fuoco per la Juventus che, dopo Pogba , sarebbe ora molto vicina a chiudere anche un altro grande colpo di calciomercato . Forse, finalmente, ci siamo davvero: Angel Di Maria sembrerebbe aver aperto definitivamente all'approdo alla Juve. Dopo settimane di attesa e di trepidazione, l'esterno argentino avrebbe sciolto le sue ultime riserve: a ore potrebbe arrivare il suo sì al trasferimento a Torino. Una gran bella notizia per mister Allegri , che ha spinto fortemente per avere proprio Di Maria. Un innesto di grandissima qualità ed esperienza, al pari di Pogba.

In queste ore dunque il club bianconero e l'entourage del Fideo starebbero lavorando per definire gli ultimi dettagli della trattativa. La conferma arriva direttamente dalle parole degli agenti di Di Maria riportate da La Stampa: "Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l'ok ad alcune cose". Salvo sorprese dell'ultim'ora, si dovrebbe chiudere sulla base di un contratto di un solo anno a 7 milioni di euro. In attesa della definitiva fumata bianca per Di Maria però, la Juventus starebbe accelerando concretamente anche su altre piste di calciomercato. Ed è sempre l'attacco il reparto più chiacchierato. Dopo Di Maria infatti, Madama vorrebbe acquistare anche un altro esterno offensivo e in queste ore sono arrivate pesanti notizie in merito <<<