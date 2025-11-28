Udinese, Runjaic perde un titolare per il match di Coppa Italia contro la Juve? Si tratta di...

In conferenza stampa l'allenatore dell'Udinese ha rivelato che per la gara di Coppa Italia contro la Juve sarà indisponibile un suo giocatore

Tra i prossimi appuntamenti che la Juventus di Luciano Spalletti dovrà affrontare vi è anche la gara di Coppa Italia contro l’Udinese, valida per gli ottavi di finale e prevista il prossimo martedì 2 dicembre alle ore 21. In tal senso, in vista di questa sfida Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni fisiche di Kristensen, specificando che il calciatore danese non sarà disponibile per il match di Coppa Italia contro i bianconeri. Queste le sue dichiarazioni:

“E’ stato fuori abbastanza a lungo per via del suo infortunio, si è infortunato in una situazione di calcio da fermo in allenamento. a subito un infortunio serio, ha lavorato duramente per tornare a disposizione, ha svolto due sedute con la squadra, ancora non complete ma per buona parte.

Domani non ci sarà e nemmeno contro la Juventus, ma sto vedendo miglioramenti, se vedremo passi in avanti vorremmo convocarlo contro il Genoa. Bisogna capire il momento giusto per farlo rientrare e avere meno rischi di una ricaduta”.