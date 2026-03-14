Udinese-Juventus, Runjaic a Sky: “La Juve è una squadra molto forte”

Le parole del tecnico della squadra friulana dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus.

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventus. Di seguito il suo commento:

Si poteva fare qualcosa in più? “La Juventus ha giocato meglio, ci mancava la qualità in alcuni momenti della partita. Abbiamo avuto occasioni, il calcio non è fatto soltanto di gioco, è fatto anche di saper cogliere queste opportunità. Abbiamo avuto delle possibilità con Atta Il primo tempo, quando poteva dare il pallone dietro a Zaniolo e anche altre situazioni, una è stata importante e altre situazioni. La Juventus comunque è una squadra molto forte, ha meritato di vincere, ha giocatori top soprattutto sugli esterni. Hanno grandi ali, hanno confermato il loro livello di qualità e noi in questo preciso momento non riusciamo a competerlo”.

Avete sofferto molti i lanci lunghi: “Ne abbiamo parlato, ma la Juventus è molto versatile sanno giocare con fraseggio nello stretto e riescono a giocare questo tipo di palle lunghe. Su alcune di queste non abbiamo difeso bene e infatti abbiamo subito goal. Però non è facile difendere perché giocate come queste ne fanno tante sfruttando la capacità dei loro esterni di attaccare la profondità e di prendere alle spalle la linea. Hanno giocatori anche bravi che ad 1 o 2 tocchi possono lanciarli come per esempio Locatelli. Ma non è soltanto un discorso di questo tipo di dettaglio, ma di diversi dettagli”.