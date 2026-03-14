Udinese-Juventus, Runjaic a Sky: “La Juve è una squadra molto forte”

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventus. Di seguito il suo commento:
Si poteva fare qualcosa in più? “La Juventus ha giocato meglio, ci mancava la qualità in alcuni momenti della partita. Abbiamo avuto occasioni, il calcio non è fatto soltanto di gioco, è fatto anche di saper cogliere queste opportunità. Abbiamo avuto delle possibilità con Atta Il primo tempo, quando poteva dare il pallone dietro a Zaniolo e anche altre situazioni, una è stata importante e altre situazioni. La Juventus comunque è una squadra molto forte, ha meritato di vincere, ha giocatori top soprattutto sugli esterni. Hanno grandi ali, hanno confermato il loro livello di qualità e noi in questo preciso momento non riusciamo a competerlo”.
Avete sofferto molti i lanci lunghi: “Ne abbiamo parlato, ma la Juventus è molto versatile sanno giocare con fraseggio nello stretto e riescono a giocare questo tipo di palle lunghe. Su alcune di queste non abbiamo difeso bene e infatti abbiamo subito goal. Però non è facile difendere perché giocate come queste ne fanno tante sfruttando la capacità dei loro esterni di attaccare la profondità e di prendere alle spalle la linea. Hanno giocatori anche bravi che ad 1 o 2 tocchi possono lanciarli come per esempio Locatelli. Ma non è soltanto un discorso di questo tipo di dettaglio, ma di diversi dettagli”.