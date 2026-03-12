Udinese-Juventus: i precedenti contro i friulani

La sfida tra Udinese e Juventus si avvicina. Sabato le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Sabato sera si avvicina, e Udinese e Juventus si preparano al meglio per dare spettacolo in campo. Rivediamo insieme alcuni dati tra le due squadre a strisce bianco-nere.

La sfida tra Juventus e Udinese in Serie A è storicamente dominata dai bianconeri piemontesi. Nei precedenti complessivi in campionato, infatti, la Vecchia Signora è la squadra che ha battuto più volte i friulani: 71 successi, a fronte di 18 pareggi e 14 vittorie dell’Udinese.

Il dominio juventino anche nel numero di reti segnate: la Juventus è la formazione che ha realizzato più gol contro l’Udinese in Serie A, ben 214, almeno 25 in più rispetto a qualsiasi altra squadra che abbia affrontato i friulani nella competizione.

Anche nelle sfide più recenti la tendenza non è cambiata. La Juventus è imbattuta nelle ultime 8 partite contro l’Udinese in campionato, con ben 7 vittorie e un solo pareggio, subendo appena due gol complessivi. L’ultimo segno “X” tra le due squadre risale al 22 agosto 2021, quando in Friuli il match terminò 2-2.

Tra i risultati più ricorrenti della sfida spicca l’1-0 a favore della Juventus, punteggio finale registrato in 16 incontri di Serie A tra le due squadre. L’episodio più recente con questo risultato è datato 4 giugno 2023, quando i bianconeri si imposero grazie a una rete di Federico Chiesa.

Il predominio juventino si riflette anche nelle partite disputate in Friuli. La Juventus è infatti la squadra che ha vinto più volte in trasferta contro l’Udinese in Serie A, con 40 successi esterni, almeno sette in più rispetto a qualsiasi altro club. Inoltre, i bianconeri torinesi hanno conquistato le ultime tre trasferte contro i friulani in campionato: una serie positiva che eguaglia il loro record ma che non è mai stata superata nella storia di questa sfida.