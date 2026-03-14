Udinese-Juventus, numeri e precedenti tra le due squadre

La Juventus, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato numeri e precedenti relativi al match di questa sera tra la squadra friulana e i bianconeri:
I PRECEDENTI
- La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Udinese in Serie A: 71 successi piemontesi, 18 pareggi e 14 vittorie friulane.
- La Juventus è la squadra che ha segnato più gol contro l’Udinese in Serie A: 214, almeno 25 più di ogni altra squadra.
- La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide contro l’Udinese in Serie A (1P), incluse le tre più recenti – subendo solo due reti in questi otto confronti; l’ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale infatti al 22 agosto 2021 (2-2 in Friuli).
- Il punteggio più frequente tra Juventus e Udinese in Serie A è l’1-0 a favore dei piemontesi, finale di 16 incontri, il più recente dei quali il 4 giugno 2023 con rete di Federico Chiesa.
- La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Udinese fuori casa in Serie A, 40, almeno sette più di ogni altra.
- La Juventus ha vinto le ultime tre trasferte contro l’Udinese in Serie A e mai ha collezionato più successi esterni consecutivi contro i friulani nella competizione.
STATISTICHE GENERALI
- Da una parte solo l’Inter (11) ha segnato più gol con giocatori subentrati della Juventus (nove) nel campionato in corso; dall’altra nessuna formazione ha realizzato meno reti dell’Udinese in questo modo (due, al pari dell’Hellas Verona).
- La Juventus è andata a segno con 18 giocatori diversi in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più (18 anche il Napoli).
- La Juventus è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato, ben 223, da cui ha trovato 52 conclusioni, altro record nel campionato in corso; i bianconeri, tuttavia, hanno realizzato solo due reti da questa situazione.
- La Juventus ha segnato 10 gol di testa in questo campionato, solo l’Inter, attualmente a quota 14, ha fatto meglio dei bianconeri; dall’altra parte l’Udineseha concesso otto reti con questo fondamentale, solo quattro squadre hanno fatto peggio (Cremonese, Lecce, Fiorentina ed Hellas Verona).
- La Juventus ha segnato sei reti su calcio di punizione indiretta, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato (sei anche il Genoa); l’Udinese ne conta una, meglio solo dell’Inter ancora a secco da questa situazione di gioco.