Udinese-Juventus, numeri e precedenti tra le due squadre

è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato, ben 223, da cui ha trovato 52 conclusioni, altro record nel campionato in corso; i bianconeri, tuttavia, hanno realizzato solo due reti da questa situazione.

ha concesso otto reti con questo fondamentale, solo quattro squadre hanno fatto peggio (Cremonese, Lecce, Fiorentina ed Hellas Verona).

ha segnato 10 gol di testa in questo campionato, solo l’Inter, attualmente a quota 14, ha fatto meglio dei bianconeri; dall’altra parte l’

La

Juventus

ha segnato sei reti su calcio di punizione indiretta, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato (sei anche il Genoa); l’

Udinese ne

conta una, meglio solo dell’Inter ancora a secco da questa situazione di gioco.