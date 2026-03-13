Udinese-Juventus, le statistiche della gara

La Juventus, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato alcune statistiche relative alla gara di domani sera contro l’Udinese. Leggiamole insieme:
UDINESE-JUVENTUS | LE STATISTICHE DEL MATCH
“Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!
- Da una parte solo l’Inter (11) ha segnato più gol con giocatori subentrati della Juventus (nove) nel campionato in corso; dall’altra nessuna formazione ha realizzato meno reti dell’Udinese in questo modo (due, al pari dell’Hellas Verona).
- La Juventus è andata a segno con 18 giocatori diversi in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più (18 anche il Napoli).
- La Juventus è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato, ben 223, da cui ha trovato 52 conclusioni, altro record nel campionato in corso; i bianconeri, tuttavia, hanno realizzato solo due reti da questa situazione.
- Dall’altra parte l’Udinese è terza per conclusioni in seguito a un recupero offensivo, 31, meno solo dell’Inter (44) e della Juventus (52).
- La Juventus ha segnato 10 gol di testa in questo campionato, solo l’Inter, attualmente a quota 14, ha fatto meglio dei bianconeri; dall’altra parte l’Udineseha concesso otto reti con questo fondamentale, solo quattro squadre hanno fatto peggio (Cremonese, Lecce, Fiorentina ed Hellas Verona)”.