La Juventus scenderà tra poco in campo contro l’ Udinese nella partita valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie A . La squadra di Massimiliano Allegri dovrà cercare di vincere sperando in un passo falso di Roma o Atalanta per potersi qualificare alla prossima Europa League a spese di una delle due squadre.

Per la partita di questa sera Massimiliano Allegrinonavrà a disposizione Pogba, De Sciglio e Kaio Jorge e Fagioli, che ormai hanno terminato la stagione, ai quali si sono aggiunti Bremer e Vlahović, in quella che sarà probabilmente l’ultima partita in bianconero per molti giocatori tra i quali spiccano i nomi di Rabiot e Di Maria.