Udinese-Juventus: ecco chi arbitrerà e i suoi precedenti con la Juve

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrarli per la prossima giornata di Serie A. Ecco chi arbitrerà la Juventus sabato alle 20:45.

Con un comunicato ufficiale da parte dell’AIA, è stato svelato chi saranno gli arbitri della 29esima giornata di Serie A. Luciano Spalletti e la sua squadra si preparano per affrontare l’Udinese in trasferta. La partita verrà giocata sabato alle 20:45, una settimana esatta dopo la vittoria casalinga contro il Pisa. Una partita che si preannuncia fondamentale, vista la sfida ad alta quota in classifica tra Como e Roma.

Il direttore di gara sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Con lui ci saranno Bindoni e Tegoni nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Rapuano, mentre in al VAR opererà Maggioni, con Marini nel ruolo di AVAR. Per Mariani si tratta della ventitreesima direzione contro la Vecchia Signora. L’ultima partita risale a questa stagione: 3-0 casalingo contro il Napoli. La Juventus gode di un bilancio positivo con l’arbitro romano, con 14 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Anche i padroni di casa, però, hanno un bilancio positivo con il direttore di gara. In 18 precedenti, sono arrivate 8 vittorie, 5 sconfitte e pareggi per i friulani.

C’è un precedente in cui l’arbitro Mariani e il VAR Maggioni hanno collaborato in una sfida contro la Juventus. Si tratta della sfida di San Siro contro il Milan nel 2023, decisa da un gol di Locatelli.