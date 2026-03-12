Udinese-Juventus, chi gioca in porta? Perin di nuovo titolare?

Torna il ballottaggio in casa Juventus. Perin o Di Gregorio, chi giocherà contro l'Udinese? Spalletti potrebbe aver preso una decisione.

Un dubbio che ad inizio stagione nessuno si sarebbe posto, ora è abituale in casa bianconera. Chi giocherà titolare tra Perin e Di Gregorio? Il portiere ex Monza ha perso la sua titolarità, complice il momento non semplice che sta attraversando. Se non dovesse giocare neanche contro l’Udinese, andrebbe in contro alla quarta panchina consecutiva. L’ultima partita giocata è stata quella contro il Como, dove un suo errore sul primo gol dei comaschi gli è stato fatale. Contro il Galatasaray, la Roma e il Pisa è sceso in campo il suo secondo, Mattia Perin.

La scelta di far giocare l’ex portiere del Genoa nell’ultima partita di campionato, come spiegato da Spalletti, non è niente di ufficiale o definitivo. “Perin è una cosa normale, non volevo fare…perché altrimenti li metto in tensione tutti e due, gliel’ho proprio detto che qualche partita ora si dava la possibilità di rifiatare all’altro e poi a lui di far vedere le sue qualità. Per cui per oggi è così, dalla prossima si valuta in maniera differente”. Queste le parole del mister nel pre-match contro il Pisa.

Le prestazioni di Perin non sono state convincenti in questa stagione. Il portiere latinese non è risultato al livello delle scorse stagioni, in cui, per un periodo, si era ritrovato a fare il titolare. Nonostante ciò, Spalletti sembra essere intenzionato a schierare di nuovo il suo numero 1, ma la decisione potrebbe cambiare di giorno in giorno. Soltanto le formazioni ufficiali potranno confermare o ribaltare le sensazioni che escono dalla Continassa.