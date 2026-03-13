Udinese-Juve, Vlahovic non farà parte della gara

Nulla da fare per Dusan Vlahovic: Il centravanti serbo non sarà rischiato e per tale motivo non verrà inserito nella lista dei convocati.

Dusan Vlahovic non è ancora pronto per tornare in campo e, per tale motivo non sarà convocato da Spalletti per il match di domani sera contro l’Udinese.

Nonostante abbia ripreso ad allenarsi con il gruppo da qualche giorno, il centravanti serbo, è reduce da un infortunio molto serio che l’ha costretto ad un’operazione chirurgica e a 3 mesi lontano dai campi di gioco. Proprio in virtù di ciò, lo staff medico bianconero ha scelto la via della prudenza e la sua mancata convocazione è il frutto di una scelta logica e ponderata.

A questo punto, la prima convocazione di Vlahovic potrebbe avvenire tra poco più di una settimana, quando la Juventus ospiterà il Sassuolo.