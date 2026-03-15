Udinese-Juve, Thuram: caviglia KO? Le sensazioni

Durante il match vinto contro l'Udinese, il centrocampista della Juve Khephren Thuram è uscito per un infortunio alla caviglia

Stando a quanto afferma SkySport, in questi minuti, la Juve valuterà le condizioni di Khéphren Thuram che, ieri, ha rimediato una botta alla caviglia. Le sensazioni, però, sono di cauto ottimismo sul suo recupero in vista dei prossimi impegni. Infatti, per il francese si tratterebbe solamente di una contusione. In ogni caso si capirà qualcosa di più dopo gli accertamenti a cui il centrocampista sarà sottoposto in questi minuti.