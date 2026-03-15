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Udinese-Juve, tensione a Sky. Spalletti: “Se dà retta a te…”

Riccardo Focolari – 15 Marzo, 14:43

Il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, ai microfoni di SkySport ha avuto un botta e risposta con l'opinionista Giancarlo Marocchi

Botta e risposta particolare, quello andato in scena a Udine tra il tecnico della Juve Luciano Spalletti, vittorioso sull’Udinese per 1-0 nella 29esima giornata di campionato, e l’opinionista di SkySport Giancarlo Marocchi. Tema del contendere, la prestazione del calciatore bianconero Andrea Cambiaso.

Dal post partita su SkySport, Marocchi ha chiesto: “Cambiaso è sempre in giro per il campo. Sono più i problemi che dà agli avversari o i problemi che dà all’allenatore?”

Spalletti ha risposto per le rime: “Se non va in giro per il campo non gioca più. Se dà retta a te non gioca più. Gli conviene andare in giro per il campo, perché è bravo ad andare a fare il centrocampista”.