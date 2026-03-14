Udinese-Juve, Spalletti a Sky: “Bisogna andare al livello successivo”

Le parole del tecnico della Juve, Luciano Spalletti, in vista dell'importantissimo match al Bluenergy Stadium di Udine

La Juve si prepara ad affrontare l’Udinese in una gara particolarmente delicata per la corsa al quarto posto. I bianconeri vogliono conquistare punti pesanti per scavalcare Roma e Como che, in questo turno di Serie A, si affronteranno al Sinigaglia. Le parole del tecnico Spalletti ai microfoni di SkySport.

“Sicuramente è una partita importantissima per quello che riguarda questo finale di campionato. Perché è quel tipo di partita che ti permette, come nei videogame di andare a giocare a livello successivo, quando vai a giocare per le partite più belle di questo sport per cui i miei giocatori devono portare in campo il difendere tutto quello che hanno passato e tutto quello che hanno costruito in questo campionato, tutte le fatiche fatte.

Va fatto contro una squadra tosta, perché l’Udinese prima di tutto non è più quella dell’andata, non è più quella della Coppa Italia, è una squadra che ha trovato una quadratura ed è una squadra molto fisica. A volte quando si gioca contro le squadre fisiche, dipende tutto da quella che è la tua qualità e se riesci a far prevalere la tecnica e la qualità, il primo controllo di palla diventa fondamentale perché è quello che toglie un po’ di fisicità agli avversari, come tu scegli sull’arrivo della palla, perché dal punto di vista fisico abbiamo fatto la scelta di giocare con i tre carno Cika e saltano l’uomo, bisogna vedere se siamo bravi a mettere la gara in questa direzione, oppure no.

Questo è quello che va fatto in questo calcio moderno, cioè ognuno va a scegliersi la posizione. È chiaro che poi ci vuole un equilibrio, ci vuole naturalmente un continuo cambiarsi di posizione e avere ugualmente ordine dentro il campo, in maniera fluida e dinamica che è la cosa difficile. Per esempio l’altra sera tutti hanno visto il Bayern che ci ha insegnato un’enciclopedia nuova per quanto riguarda il calcio sotto questo aspetto qui.

Ed è chiaro che poi ti dà uno sbocco a creare confusione un po’ negli avversari. Però poi questo mantenere questo equilibrio è una cosa difficile da fare, accorgersi dove manca l’uomo e se siamo sempre un numero corretto per non prendere la pallata su Davis che è bravissimo a farla cascare lì e poi ti trovi in difficoltà a campo aperto di ricomporre la linea difensiva.

No sono scelte che devono avere loro. Quello che diventa fondamentale è che riesca a capire che poi le partite si cambiano in un secondo e noi siamo quelli che possono determinare quel secondo lì. Per cui le scelte che si fanno sono fondamentali.”