Udinese-Juve, Spalletti a Dazn: “I calciatori mi fanno emozionare”

Nel pre-partita di Udinese-Juve il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, ha analizzato la partita e le emozioni della squadra

La Juve si prepara ad affrontare l’Udinese in una gara particolarmente delicata per la corsa al quarto posto. I bianconeri vogliono conquistare punti pesanti per scavalcare Roma e Como che, in questo turno di Serie A, si affronteranno al Sinigaglia. Le parole del tecnico Spalletti ai microfoni di Dazn.

È chiaro che ora di partite ne rimangono poche, sono tutte fondamentali per andare a occupare quella zona nobile. Prima si diceva che questa è la partita che ti porta allo step successivo della bellezza del calcio, perchè ti porta dentro quelle gare i miei calciatori quest’anno hanno disputato, le hanno disputate anche molto bene, per cui sarà fondamentale quelle scelte che faremo dentro il campo.

È chiaro che per me questo diventa fondamentale per come ho interpretato sempre il mio ruolo, il mio lavoro, avere l’amicizia della squadra è sempre stata una mia caratteristica e forse ho solo quello come possibilità. Vedere che oggi mi rispondono sotto questo aspetto e i calciatori mi vogliono bene, è la cosa che mi dà più emozione e più bellezza.

Poi è chiaro che ci vogliono anche i risultati, io gli dico soltanto che i protagonisti come è giusto che sia sono loro e che bisogna giocare, oltre che fare risultato. Penso che giocare bene sia la strada per potersi creare più possibilità di fare risultato, perché anche se poi di soluzioni ce ne sono diverse, questo fatto di sentirsi dentro un divertimento, dentro un gioco che gli dà soddisfazione, di non trasmetterla mai in frenesia, ma devono prendere la bellezza.

Queste serate qui sono situazioni belle per chi ha scelto di fare questo lavoro, questo sport, e vedere che vogliono andare a giocarsi i risultati contro chiunque, mettendola su un piano che è più congeniale, perché se poi si va a fare a spallate contro la fisicità dell’Udinese diventa dura, per cui già dal primo controllo bisogna togliere loro questa fisicità con la palla sui piedi, quello lo andiamo a vedere già come si stoppa la prima palla.”