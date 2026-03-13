Udinese-Juve, Runjaic in conferenza stampa: “C’è bisogno di una grande prestazione per fare punti contro la Juve”

Kosta Runjaic nel giorno di vigilia della gara di domani contro la Juventus, ha presentato la sfida in conferenza stampa.

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

Cosa servirà per battere la Juve? Solet sarà della partita? “Contro la Juventus abbiamo bisogno di una prestazione eccellente per riuscire a fare punti, è una delle squadre più forti della Serie A, ha giocatori di grande qualità. Giocatori molto bravi palla al piede, una squadra votata all’attacco. Purtroppo non siamo ancora mai riusciti a fare punti contro la Juventus, vogliamo quindi fare una buona prestazione e riuscirci. Sarà difficile ma ci proveremo, ci sarà il nostro stadio a sostenerci, ci sarà una grande atmosfera. In difesa è vero la situazione non è ottimale. Solet vedremo se sarà convocato, sicuramente non può giocare titolare, se dovesse venire con noi sarebbe disponibile sicuramente solo per pochi minuti”.

Atta e Zaniolo possono partire titolari domani? Sente di poter indicare Zaniolo al CT Gattuso? “Non saprei, quello deve deciderlo il CT. Lui sta bene, ha dovuto recuperare dopo l’infortunio e tornare in ritmo, ha subito due operazioni pesanti in carriera e bisogna spesso recuperare da queste cose anche a livello mentale. Speriamo che domani faccia una bella partita, ogni volta aiuta sempre la squadra e la spinge, può fare la differenza. Quando è in forma e quando vince i duelli può fare la differenza e trasmette energia a tutti i compagni, è un ragazzo con grandi ambizioni, è concentrato. Anche lui vuole tornare in nazionale. Atta sta facendo una bella stagione, la prima completa a questi livelli, quindi può capitare che abbia alti e bassi. Ha avuto qualche acciacco, la speranza è che domani sia al 100%, potrebbe giocare titolare ma ovviamente non ve lo garantisco”.

Domani sarà sicuramente necessaria una grande prova dal punto di vista mentale. In mezzo al campo ci saranno diversi duelli interessanti: “Sarà decisivo in primo luogo il lavoro della squadra, in entrambe le fasi, poi i giocatori possono anche uscire dagli schemi. Davis è in forma, domani potrà dare un grande contributo, sa tenere bene il pallone, è dotato di velocità, sa crearsi spazi palla al piede. Non vedo l’ora di vedere la prestazione di Davis e dobbiamo sostenere lui come Zaniolo, abbiamo bisogno della loro qualità nella metà campo avversaria. Gli uno contro uno sono molto importanti, ma c’è da dire che la Juventus dispone di giocatori come Yildiz che sono difficili da marcare anche con i raddoppi. Avremo chance per attaccare e speriamo di far male alla Juventus”.

Un pensiero sulla Juventus? “Insieme all’Inter la Juventus è la squadra più forte del campionato. E’ di qualità, ruota molto, attacca, i giocatori sono sicuri palla al piede, sanno come trovarsi, dovremo essere pronti ad affrontarli. Dovremo sfruttare tutte le nostre capacità per metterli in difficoltà. Sappiamo come gioca la Juventus e sappiamo che dovremo correre molto, coprendo bene gli spazi. Ci sono giocatori della Juventus che non puoi marcare al 100%, dispongono di difensori che difendono bene e avanzano anche bene, hanno ali come Conceiçao che sanno scambiarsi le posizioni. Thuram e Locatelli sono giocatori da nazionale in mezzo al campo. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi, sfruttare la fisicità, dare quello che abbiamo ed essere coraggiosi. Daremo di tutto per vedere una bella partita”.