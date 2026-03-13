Udinese-Juve, recupero importante per la squadra friulana

L’Udinese si prepara ad ospitare la squadra di Spalletti nel match in programma domani sera alle ore 20:45. Trasferta insidiosa e allo stesso tempo delicata per la Vecchia Signora, che è a caccia di punti importanti per rimanere aggrappata al treno Champions.
La squadra friulana, in questo campionato, soprattutto nelle gare casalinghe si è rivelata un’avversaria ostica per numerose squadre e, proprio per tale motivo i bianconeri dovranno fare una prestazione perfetta sotto diversi aspetti.
Nel frattempo arrivano buone notizie Runjaic. Nella seduta odierna di allenamento si è rivisto in campo Omar Solet. Il difensore aveva saltato le ultime due partite per un problema muscolare. Solet tornerà tra i convocati ma ancora non è certa la sua presenza da titolare. Si vogliono evitare ricadute e quindi resiste la possibilità che vada in panchina con eventualmente confermato il giovane Mlacic.