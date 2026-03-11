Udinese-Juve, rebus portiere: Perin o Di Gregorio?

In vista della sfida al Bluenergy Stadium di Udine, il tecnico della Juve Luciano Spalletti dovrà decidere il titolare fra i pali

In casa Juve torna al centro dell’attenzione il tema portieri, con Michele Di Gregorio pronto a giocarsi una nuova opportunità tra i pali. La trasferta contro l’Udinese rappresenta un banco di prova importante per chi deve ancora conquistare la piena fiducia dello staff tecnico.

Luciano Spalletti aveva dichiarato di aver promesso 2-3 partite al secondo portiere, Mattia Perin. L’ex Genoa ha dimostrato di essere comunque pronto, anche se l’addio in estate è abbastanza scontato. In gioco non ci sono solo presenze da titolare nelle prossime settimane, ma anche valutazioni strategiche in vista della prossima stagione.

La questione portiere, tuttavia, non rappresenta una priorità assoluta per la dirigenza, che sarebbe orientata a destinare eventuali investimenti in altri reparti, il primo fra tutti in attacco.