JuveNews.eu
Pubblicità

Udinese-Juve, le ufficiali del match: attacco stravolto?

Riccardo Focolari – 14 Marzo, 19:43

Jeremie Boga

La Juve di Luciano Spalletti è pronta a scendere in campo, al Bluenergy Stadium di Udine: le ufficiali del match

La Juve si prepara ad affrontare l’Udinese in una gara particolarmente delicata per la corsa al quarto posto. I bianconeri vogliono conquistare punti pesanti per scavalcare Roma e Como che, in questo turno di Serie A, si affronteranno al Sinigaglia.  Di seguito l’XI ufficiale di Luciano Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Boga; Yildiz