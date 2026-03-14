Udinese-Juve, le ufficiali del match: attacco stravolto?

La Juve si prepara ad affrontare l’Udinese in una gara particolarmente delicata per la corsa al quarto posto. I bianconeri vogliono conquistare punti pesanti per scavalcare Roma e Como che, in questo turno di Serie A, si affronteranno al Sinigaglia. Di seguito l’XI ufficiale di Luciano Spalletti.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Boga; Yildiz