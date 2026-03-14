Udinese-Juve, Kalulu: “Sarà complicato. Abbiamo avuto…”

Nel pre-partita di Udinese-Juve, ai microfoni di Dazn, il difensore della Juve Pierre Kalulu ha rilasciato alcune dichiarazioni

La Juve si prepara ad affrontare l’Udinese in una gara particolarmente delicata per la corsa al quarto posto. I bianconeri vogliono conquistare punti pesanti per scavalcare Roma e Como che, in questo turno di Serie A, si affronteranno al Sinigaglia. Le parole di Pierre Kalulu a Dazn.

Gara importante su un campo difficile. Avete la possibilità di fare un salto in avanti in classifica in attesa di Como-Roma. Come arrivate a questa partita?

“È giusto, è una partita importante perché sono le ultime dieci semplicemente. Poi stasera mi aspetto una partita difficile, a casa loro è sempre difficile fino agli ultimi momenti. Sarà una partita piena di duelli, ma starà a noi essere più efficaci di loro perchè è una squadra che proverà a metterci in difficoltà.”

Sarà una partita difficile anche contro Davis e Zaniolo. Come l’avete impostata nel reparto difensivo?

“Abbiamo avuto una settimana per lavorare a questa partita, poi per essere onesto non sono concentrato su questo, sono concentrato solo sull’avere questa vittoria. Poi sarà più facile se facciamo bene dietro e se arriverà una vittoria sarò molto contento.”