Udinese-Juve, Kalulu: “Sarà complicato. Abbiamo avuto…”

La Juve si prepara ad affrontare l’Udinese in una gara particolarmente delicata per la corsa al quarto posto. I bianconeri vogliono conquistare punti pesanti per scavalcare Roma e Como che, in questo turno di Serie A, si affronteranno al Sinigaglia. Le parole di Pierre Kalulu a Dazn.
Gara importante su un campo difficile. Avete la possibilità di fare un salto in avanti in classifica in attesa di Como-Roma. Come arrivate a questa partita?
“È giusto, è una partita importante perché sono le ultime dieci semplicemente. Poi stasera mi aspetto una partita difficile, a casa loro è sempre difficile fino agli ultimi momenti. Sarà una partita piena di duelli, ma starà a noi essere più efficaci di loro perchè è una squadra che proverà a metterci in difficoltà.”
Sarà una partita difficile anche contro Davis e Zaniolo. Come l’avete impostata nel reparto difensivo?
“Abbiamo avuto una settimana per lavorare a questa partita, poi per essere onesto non sono concentrato su questo, sono concentrato solo sull’avere questa vittoria. Poi sarà più facile se facciamo bene dietro e se arriverà una vittoria sarò molto contento.”