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Udinese-Juve, i convocati di Spalletti

Stefania Palminteri – 14 Marzo, 12:40

Convocati

Juventus in viaggio verso Udine per la gara di questa sera. Scopriamo i giocatori bianconeri convocati da Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro l’Udinese. Nella lista dei giocatori che partiranno per la trasferta in Friuli, si rivede Milik, mentre come vi avevamo già anticipato non figura il nome di Dusan Vlahovic. Di seguito l’elenco completo dei bianconeri convocati:

UDINESE-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

14 Milik

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal