Udinese-Juve, i convocati di Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro l’Udinese. Nella lista dei giocatori che partiranno per la trasferta in Friuli, si rivede Milik, mentre come vi avevamo già anticipato non figura il nome di Dusan Vlahovic. Di seguito l’elenco completo dei bianconeri convocati:
UDINESE-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal