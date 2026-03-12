Udinese-Juve, De Canio: “Mi aspetto un match intenso”

L'ex allenatore, tra le altre, dell'Udinese Gigi De Canio ha parlato della prossima sfida dei friulani contro la Juve

Gigi De Canio, ex allenatore dell’Udinese tra le altre, ha parlato del match in vista contro la Juve. Di seguito le sue parole: “Per cercare di leggerla in anticipo dobbiamo partire dalle premesse e dai rispettivi problemi. L’Udinese ci arriva dopo aver lasciato qualche punto per strada e ha tutto per finire il campionato in crescendo.

La squadra di Spalletti è lì a giocarsi il posto in zona Champions a stretto contatto di gomito con Roma e Como. Mi aspetto un’Udinese intensa, la classica squadra che si esalta nei grandi e sentiti appuntamenti con le grandi e che riparte forte sulle ali di Zaniolo e Davis, magari anche cercando di aumentare i ritmi”.