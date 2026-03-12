Udinese-Juve, De Canio: “Mi aspetto un match intenso”

Gigi De Canio, ex allenatore dell’Udinese tra le altre, ha parlato del match in vista contro la Juve. Di seguito le sue parole: “Per cercare di leggerla in anticipo dobbiamo partire dalle premesse e dai rispettivi problemi. L’Udinese ci arriva dopo aver lasciato qualche punto per strada e ha tutto per finire il campionato in crescendo.
La squadra di Spalletti è lì a giocarsi il posto in zona Champions a stretto contatto di gomito con Roma e Como. Mi aspetto un’Udinese intensa, la classica squadra che si esalta nei grandi e sentiti appuntamenti con le grandi e che riparte forte sulle ali di Zaniolo e Davis, magari anche cercando di aumentare i ritmi”.