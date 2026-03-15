Udinese-Juve, Bremer a DAZN: “Contava solo vincere e i tre punti”

Il commento del difensore brasiliano al termine del match vinto contro l’Udinese. Per lui una grande prestazione che lo ha reso uno dei migliori in campo.

Gleison Bremer commenta la vittoria della Juventus a Udine ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

Una vittoria nettissima, mai il risultato in bilico, avete concesso solo due tiri nello specchio. E’ così che si arriva al quarto posto?

“Sì, è stata una bella partita di tutta la squadra, soprattutto noi lì in difesa che era da un po’ di partite che stavamo prendendo troppi gol, ci siamo compattati e quello è importante. Oggi contava solo vincere, il risultato e i tre punti”.

Non hai fatto respirare Davis. Una prestazione da MVP quanto quella di Kenan.

“Sì, sapevamo che fosse una partita tosta, non solo lui, ma tutta la squadra, sono una squadra fisica. Lui sta facendo un buon campionato, l’ho studiato bene, è un grande attaccante e l’abbiamo contenuto bene io e Kelly. Dopo è entrato Gatti, è stata una bella partita”.