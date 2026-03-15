Grande soddisfazione della società bianconera per l'impatto che ha avuto Jeremie Boga da quando è arrivato alla Juve

Jeremie Boga, alla prima stagione in bianconero dal Nizza con riscatto fissato a soli 4,8 milioni, conferma il suo impatto immediato. Durante la partita di ieri, contro l’Udinese, ha segnato il gol vittoria grazie a uno spunto straordinario di Kenan Yildiz sulla sinistra, dimostrando maturità e rapidità di adattamento.

L’esterno offensivo è diventato uno dei protagonisti delle recenti gare bianconere, segnando due gol da subentrante e uno da titolare (ieri, ndr) che hanno avuto un peso enorme. Il suo ingresso è stato decisivo nella sfida contro la Roma, dove la Juventus è riuscita a riaprire una partita che sembrava ormai compromessa. Lo stesso è accaduto anche contro il Pisa anche se, ad onor del vero, il risultato era già nelle mani dei bianconeri.

Per il franco-ivoriano si tratta di una vera occasione di rivincita. Il possibile riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro rappresenta, almeno per ora, uno degli investimenti più intelligenti degli ultimi anni.