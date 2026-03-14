Udinese-Juve, Boga a DAZN: “È un momento molto bello per me”

Il commento dell’attaccante bianconero al termine del match vinto contro l’Udinese. Con la sua rete la Juventus conquista tre punti pesantissimi.

Al termine di Udinese-Juventus è intervenuto ai microfoni di DAZN l’autore del gol Jeremie Boga. Leggiamo le sue parole:

‘‘E’ un mometno molto bello per me, ringrazio Dio ogni mattina per questa opportunità che ho adesso e sono molto contento anche per la squadra perché stasera è una vittoria molto importante per noi.

Cercavamo di avere un po’ più di profondità perchè c’era molto spazio. Spalletti ha visto questo e mi ha detto di andare più in profondità per avere più spazio. Ha funzionato molto bene, abbiamo avuto qualche occasione per fare gol, anche io, e pensavo che potessimo chiuderla nel primo tempo, però va bene, abbiamo difeso molto bene nel secondo tempo e portiamo questa vittoria a casa.

Da replicare lo scambio con Yildiz durante la partita? Non lo so, questo dipende dal mister, io sono un giocatore che dove mi chiede di giocare il mister do sempre il 100%, sia a sinistra che davanti non mi importa molto, l’importante è aiutare la squadra a vincere”.