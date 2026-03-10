Udinese-Juve, Bertola out nel match di sabato sera

Il difensore classe 2003 ha parlato del suo rientro. Tornerà a giocare dopo la sosta, saltando il match contro la Juve

Nicolò Bertola ha parlato nel corso di Udinese Tonight e si è soffermato in modo particolare sulle sue condizioni fisiche. Il giocatore, infatti, sarà assente nel match di sabato contro la Juve. Di seguito le sue parole: “Io sto bene, ci siamo quasi. L’obiettivo è rientrare contro il Genoa.

Avrebbe fatto più piacere vincere contro l’Atalanta ma la prestazione c’è stata, possiamo essere contenti. C’è rammarico, ma l’entusiasmo di sicuro non ci manca. Abbiamo qualità, ma a volte in stagione non l’abbiamo mostrata e questa discontinuità è stato il nostro punto debole. Contro la Dea però abbiamo fatto vedere cosa possiamo fare. “