U20 | Torino-Juve, Padoin: “Dispiace per la prestazione. Ai ragazzi ho detto che…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Juventus Under 20 dopo la gara contro il Torino: il suo commento sul derby

Mister Padoin, allenatore della Juventus Under 20, ieri ha parlato dopo il triplice fischio del derby disputato dai bianconeri contro il Torino. Queste le sue parole riportate dalla società bianconera:

“Oggi probabilmente, anzi sicuramente, non siamo stati all’altezza della situazione. Il Torino ci è stato superiore a livello di qualità, a livello di atteggiamento, ed è questo quello che mi dà più fastidio. Oggi eravamo scarichi, sembravamo fiacchi. L’ho detto anche ai ragazzi: non è stato bello per un allenatore vedere la squadra arrivare tardi nei contrasti, perdere i contrasti, arrivare tardi sulle seconde palle. Abbiamo iniziato non bene da questo punto di vista e secondo me il primo gol ne è stata la testimonianza. Sicuramente Bonacina è stato bravo, però sicuramente ci abbiamo messo del nostro. Mi dispiace per la prestazione che c’è stata perché in un derby secondo me avremmo dovuto fare meglio, però non posso neanche arrabbiarmi troppo con i miei ragazzi perché hanno avuto un periodo, gennaio-febbraio, veramente eccezionale. Ci sta una battuta d’arresto, avrei preferito farla probabilmente in un’altra partita perché comunque il derby è sentito e mi dispiace che abbiamo sbagliato questa prestazione, però mi fido dei miei ragazzi, mi hanno dato tante soddisfazioni ultimamente e non posso che pensare in maniera positiva per il futuro“.