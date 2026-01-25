U20 | Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Padoin

Tra poco, alle ore 11, la Juventus Under 20 di mister Padoin scenderà in campo contro il Napoli, match valido per la ventiduesima giornata di Primavera 1. Di seguito le formazioni della gara riportate dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:
U20 | JUVENTUS-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Juventus: Nava, Montero, Leone, Verde, Vallana, Sylla, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno, Van Aarle. A disposizione: Radu, Milia, Keutgen, Lopez, Durmisi, Contarini, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo. Allenatore: Simone Padoin
Napoli: Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, D’Angelo, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Barido, Olivieri. A disposizione: Merole, Colella, Garofalo, Borriello, Smeraldi, Palomba, Torre, Gorica, Genovese, Esposito, Colurciello. Allenatore: Dario Rocco