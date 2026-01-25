JuveNews.eu
U20 | Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Padoin

Riccardo Focolari – 25 Gennaio, 10:59

La formazione della Juventus Under 20 scelta da mister Padoin per la gara contro il Napoli e riportata dal club bianconero sul proprio sito

Tra poco, alle ore 11, la Juventus Under 20 di mister Padoin scenderà in campo contro il Napoli, match valido per la ventiduesima giornata di Primavera 1. Di seguito le formazioni della gara riportate dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:

Juventus: Nava, Montero, Leone, Verde, Vallana, Sylla, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno, Van Aarle. A disposizione: Radu, Milia, Keutgen, Lopez, Durmisi, Contarini, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo. Allenatore: Simone Padoin

Napoli: Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, D’Angelo, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Barido, Olivieri. A disposizione: Merole, Colella, Garofalo, Borriello, Smeraldi, Palomba, Torre, Gorica, Genovese, Esposito, Colurciello. Allenatore: Dario Rocco