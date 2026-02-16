U20 | Juve-Monza, Padoin: “Vittoria pesante. La cosa più importante però è…”

Le parole dell'allenatore della Juventus Primavera: il suo parere riguardo alla vittoria ottenuta contro il Monza

Simone Padoin, allenatore della Juventus Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto dai bianconeri contro il Monza. Queste le sue parole riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“Vittoria pesante e che ci permette di dare continuità alla striscia positiva: la cosa più importante però è il fatto che sia stata meritata. La vittoria arrivata al 95′ può apparire come un episodio fortunato, ma per quanto visto in campo avremmo potuto ottenere quel risultato già prima nel corso della sfida. Sono felice perché arriva al termine di una settimana con tre partite – tutte contro ottimi avversari. Il Monza nelle ultime quattro trasferte aveva fatto molto bene, era una sfida da prendere con le pinze e la vittoria non era per nulla scontata: abbiamo interpretato bene la gara per 90 minuti. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo disputato una sfida tecnicamente valida, testimonianza del fatto che stiamo lavorando bene e si vedono i progressi fatti da tanti di loro. Hanno voglia di migliorare e di ottenere sempre di più: questo è il nostro obiettivo, far sì che i ragazzi non si vogliano mai accontentare, ma puntare a raggiungere il livello più alto che possono. Devono cercare di essere la versione migliore di loro stessi: questa è la più grande soddisfazione“.