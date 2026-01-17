U20 | Juventus-Inter, il racconto del match

La nota ufficiale pubblicata dal club bianconero sul proprio sito ufficiale con cui ha riportato il match tra l'Under 20 di Padoin e l'Inter

La Juventus sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una nota con la quale ha riportato il match svoltosi oggi tra l’Under 20 di Simone Padoin e l’Inter, gara terminata 2-0 a favore dei bianconeri. Di seguito la nota ufficiale del club bianconero:

“Vittoria casalinga per l’Under 20 di Simone Padoin che batte i pari età dell’Inter per 2-0: decisivi i gol arrivati sul finire dei due tempi realizzati da Diego Pugno e Arman Durmisi.

Un successo che porta i bianconeri a quota 28 punti in classifica.

IL RACCONTO DEL MATCH

Partita scoppiettante e divertente già in avvio tra Juventus e Inter, con i nerazzurri che tengono il pallino del gioco nelle prime battute e costringono Huli nel giro di sessanta secondi a una super doppia parata nei primi cinque minuti di partita – respingendo due conclusioni di Mancuso.

La prima grande occasione della sfida però è per i bianconeri, che all’8’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trovano con Vallana un piazzato sul secondo palo davvero pericoloso, su cui Farronato deve compiere un super intervento.

Il baricentro alto dell’Inter porta i ragazzi di Padoin ad abbassarsi per poi provare a ripartire in contropiede: è così che al minuto 20 i bianconeri si lanciano nuovamente all’attacco, non trovando però con Finocchiaro la giusta misura nel cross che poteva diventare l’occasione per andare in gol.

Alla mezz’ora di gioco sono ancora una volta i guantoni di Huli a far sì che il punteggio resti in equilibrio, parando con grande abilità una super conclusione da fuori area di Della Mora e riuscendo ad allungare la traiettoria in calcio d’angolo.

Al 43’ l’Inter va a un passo dal vantaggio: cross in mezzo di Venturini che si libera sulla destra e trova la testa di Mancuso – la sua incornata è forte e potente, ma si stampa sulla traversa della porta difesa da Huli.

Pochi istanti prima dell’intervallo, arriva la zampata bianconera: su un cross da destra di Tiozzo, la difesa dell’Inter resta in parte a guardare facendo passare il pallone alle proprie spalle. Una traiettoria velenosa su cui si fionda Diego Pugno che da solo, indisturbato, riesce a colpire sul secondo palo, trovando il gol dell’1-0 con cui si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa aumenta la pioggia e si abbassa il ritmo, con i bianconeri che cercano di rallentare e gestire il pallone. Mister Padoin pesca forze fresche anche dalla panchina, dando spazio a Elimoghale al posto di Finocchiaro, lavorando soprattutto nel limitare i tentativi dei nerazzurri.

Continua la girandola di cambi ed è proprio con una coppia di neo-entrati che la Juventus al minuto 84 va vicinissima al raddoppio: Grelaud si libera sulla sinistra, crossa bene al centro e Durmisi, tutto solo in area piccola, non riesce a centrare la porta di testa.

Nel finale arriva anche il secondo cartellino giallo per Nenna per fallo su Durmisi, con l’Inter che chiude la partita in 10 e che incassa nel recupero il secondo gol – firmato proprio dall’attaccante albanese della Juventus, che colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.