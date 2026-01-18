U20 | Juventus-Inter, Padoin: “C’è grande soddisfazione per la partita fatta”

La Juventus sul proprio sito ufficiale ha riportato le parole di mister Padoin dopo la vittoria della Juventus Under 20 contro l'Inter

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Juventus ha riportato le parole pronunciate da mister Padoin al termine della gara vinta dalla Juventus Under 20 contro l’Inter. Di seguito le parole del tecnico bianconero:

“C’è grande soddisfazione per la partita fatta, per il risultato conquistato contro un ottimo avversario, senza aver subito gol da uno dei migliori attacchi del campionato. Siamo felici anche del modo in cui è maturata la vittoria: per gran parte della partita siamo stati compatti, dopo un inizio timido ci siamo sciolti e abbiamo ingranato. Abbiamo capito la gara e gestito bene le varie fasi, sapendo alternare il momento di pressione a quello di attesa. A fine primo tempo il gol è stato fondamentale, loro nella prima metà di gara erano stati pericolosi ma noi dentro l’area abbiamo saputo reggere. Nel secondo tempo invece non abbiamo sofferto tanto, siamo stati compatti e andando in transizione siamo stati pericolosi: poi, col 2-0, abbiamo gestito il finale. La squadra ha giocato veramente da squadra, se non l’avessimo fatto non avremmo portato a casa i tre punti: tutti i ragazzi si sono aiutati tra loro, è stato bello ed è la dimostrazione della strada da seguire. Volevamo vincere e ci siamo riusciti, devo fare i complimenti ai ragazzi ed è giusto che si godano questa soddisfazione – per poco purtroppo, visto che già mercoledì ci attende una trasferta insidiosa a Lecce. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare nella creazione di gioco, ma se lo spirito è questo sono certo che le cose non potranno che andare meglio in futuro”.