U20 | Cagliari-Juve, Padoin: "Sono soddisfatto della partita fatta. Abbiamo avuto..."

Le parole del tecnico della Juventus Under 20 ai microfoni del club bianconero in merito al pareggio ottenuto contro il Cagliari

Al termine del match disputato dalla Juventus Under 20 contro il Cagliari (terminato con il risultato di 0-0 e valido per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1) mister Padoin è intervenuto ai microfoni del club bianconero. Di seguito le sue parole sul pareggio ottenuto contro la squadra sarda:

“Sono soddisfatto della partita fatta perché era la terza nel giro di otto giorni: quando si gioca così spesso, in maniera ravvicinata, non è mai facile mantenere la concentrazione. Da questo punto di vista sono contento della prova dei ragazzi, hanno dimostrato maturità nella gestione della gara: il Cagliari si è difeso bene, noi abbiamo fatto fatica il primo quarto d’ora a trovare i varchi giusti – perché abbiamo sbagliato qualche giocata a livello tecnico. Poi pian piano siamo cresciuti e siamo stati stabilmente nella metà campo avversaria: soprattutto nel secondo tempo siamo arrivati al cross, cercando anche delle imbucate centrali.

Abbiamo avuto occasioni su dei calci piazzati, avremmo potuto portare a casa i tre punti nel finale con diverse opportunità evidenti, ma non siamo riusciti a essere incisivi. La squadra ha fatto la partita, gestendo il pallone in maniera corretta: questo punto dà continuità a prestazioni e risultati, veniamo da un buon periodo e muoviamo la classifica. Ora dobbiamo recuperare energie per il derby di sabato e dobbiamo farci trovare pronti: sono contento dei ragazzi entrati a gara in corso, oggi ha fatto il suo esordio Badarau ed è tornato anche Sylla – innesti importanti per poter fare delle rotazioni più ampie, ragazzi che hanno dimostrato di essere in forma e di essere parte del gruppo“.