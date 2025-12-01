U20 | Cagliari-Juve, Padoin: "Sono soddisfatto della partita fatta. Abbiamo avuto..."

Al termine del match disputato dalla Juventus Under 20 contro il Cagliari (terminato con il risultato di 0-0 e valido per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1) mister Padoin è intervenuto ai microfoni del club bianconero. Di seguito le sue parole sul pareggio ottenuto contro la squadra sarda:
“Sono soddisfatto della partita fatta perché era la terza nel giro di otto giorni: quando si gioca così spesso, in maniera ravvicinata, non è mai facile mantenere la concentrazione. Da questo punto di vista sono contento della prova dei ragazzi, hanno dimostrato maturità nella gestione della gara: il Cagliari si è difeso bene, noi abbiamo fatto fatica il primo quarto d’ora a trovare i varchi giusti – perché abbiamo sbagliato qualche giocata a livello tecnico. Poi pian piano siamo cresciuti e siamo stati stabilmente nella metà campo avversaria: soprattutto nel secondo tempo siamo arrivati al cross, cercando anche delle imbucate centrali.
Abbiamo avuto occasioni su dei calci piazzati, avremmo potuto portare a casa i tre punti nel finale con diverse opportunità evidenti, ma non siamo riusciti a essere incisivi. La squadra ha fatto la partita, gestendo il pallone in maniera corretta: questo punto dà continuità a prestazioni e risultati, veniamo da un buon periodo e muoviamo la classifica. Ora dobbiamo recuperare energie per il derby di sabato e dobbiamo farci trovare pronti: sono contento dei ragazzi entrati a gara in corso, oggi ha fatto il suo esordio Badarau ed è tornato anche Sylla – innesti importanti per poter fare delle rotazioni più ampie, ragazzi che hanno dimostrato di essere in forma e di essere parte del gruppo“.