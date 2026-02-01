U20 | Bologna-Juve, Padoin: “Partita dalle mille emozioni. Un peccato aver…”

Così mister Padoin al termine del match disputato dalla Juventus Under 20 contro il Bologna e valido per ventitreesimo turno di Primavera 1

Al termine del match disputato dalla Juventus Under 20 contro il Bologna, valido per il ventitreesimo turno di Primavera 1, mister Padoin ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questo il commento del tecnico riguardo alla gara e riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“È stata una partita dalle mille emozioni che si è messa subito in salita a causa di due errori individuali che hanno permesso ai nostri avversari di trovare il gol. Nonostante l’inizio difficile, abbiamo ritrovato il coraggio e già nella seconda parte del primo tempo abbiamo iniziato a giocare e a creare diverse occasioni, anche se non siamo stati abbastanza cinici nel concretizzarle. Durante l’intervallo ho cercato di infondere ai ragazzi la massima fiducia possibile, perché sentivo che continuando a spingere con la nostra qualità avremmo messo in seria difficoltà il Bologna. I fatti mi hanno dato ragione e sono felicissimo della reazione avuta nel secondo tempo: oltre ai gol, siamo cresciuti molto in personalità, nella gestione della palla e nella qualità delle giocate. Abbiamo accorciato le distanze con Pugno, trovato il pareggio con una rete meravigliosa di Merola e poi effettuato il sorpasso grazie a Durmisi che è entrato benissimo in partita.

È un peccato aver subito il 3-3 su una punizione diretta stupenda, c’è rammarico per alcune decisioni che ci hanno svantaggiato. Nonostante questo, non posso rimproverare nulla ai ragazzi; hanno avuto una reazione splendida su un campo complicato, non abbattendosi dopo lo 0-2 e disputando un secondo tempo straordinario. Per come si era messa la gara avremmo meritato la vittoria, ma torniamo a casa con un buon punto e la consapevolezza che, quando giochiamo al 100%, la nostra qualità emerge sempre. Non dobbiamo accontentarci, ma continuare a pretendere il massimo perché abbiamo dimostrato di avere i mezzi per fare davvero bene”.