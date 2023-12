Tuttosport parla del futuro di Chiellini: lo aspetta un ruolo da dirigente

Futuro alla Juve

Il futuro alla Juventus non è certo, ma è quasi scontato, come scrive Tuttosport. Chiellini ha messo i bianconeri come priorità, è stimatissimo dalla società e già da tempo ha avuto incontri per chiarire quello che potrebbe essere il suo futuro. Anche non nell'immediato. Anche la FIGC lo corteggia, un'opzione in più per l'ex centrale, che ora si godrà un po' di riposo, prima di prendere una decisione. Nel mentre, sarà allo Stadium per Juventus-Roma del 30 dicembre.