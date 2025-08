Nico, Vlahovic e... Tutte le delusioni dell'asse Fiorentina - Juventus.

Da Bernardeschi a Vlahovic tutti i colpi "sbagliati" dell'asse Fiorentina Juventus.

Il rapporto di mercato tra Juventus e Fiorentina è iniziato negli anni ’50 con Sergio Cervato. Nel 1990 Baggio scatenò l’ira dei tifosi viola ma le trattative hanno subito un’impennata nell’era Commisso. Tra il 2017 ed il 2024 sono state 4 le trattive andate a discapito dei bianconeri.

Tutto inizia con Federico Bernardeschi. La Juventus paga 40 milioni (più il 10% della futura rivendita) alla Viola. Passa 5 anni a Torino ma non riesce mai a trovare la forma, complici anche i continui cambi in panchina, La sua avventura in bianconera con appena 12 gol e 23 assist in 183 partite.

Tre anni dopo è toccato a Chiesa. Arriva in prestito per 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 40. Parte molto bene nella prima stagione e da segnali di crescita continui fino al brutto infortunio rimediato nella cavalcata Europea del 2021 della nostra Nazionale. Da lì la luce sembrava essersi affievolita, i 10 mesi di stop mettono un grande peso sulla carriera del giocatore che decide di andare a Liverpool. Il costo del trasferimento? Solo 12 milioni.

Si arriva ad oggi con due prodotti della Fiorentina: Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic. La cessione del primo sembra essere a buon punto, con l’interesse da parte di diverse società sia in Italia sia all’estero. Per Vlahovic invece la situazione è più delicata, il serbo non si smuove, la società va di fretta ed i 12 milioni che pesano sul bilancio mettono un grosso freno al mercato in entrata della Juventus.