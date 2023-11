Turco: “Qui al Salisburgo credono nei giovani. Su Soulé…”

Nicolò Turco, ex calciatore della Juve, ha detto la sua a Goal sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Ho scelto di cambiare perché qui a Salisburgo la società crede tanto nei giovani, come si vede dalla prima squadra, fatta praticamente di Under 21. È un'esperienza a livello calcistico ma anche di vita che ti forma e ti cambia in meglio. Una scelta che rifarei e che consiglierei a un altro giovane italiano.