Tudor spiazza tutti: decisione a sorpresa su Jonathan David?

Tudor avrebbe in mente una mossa a sorpresa relativa a Jonathan David e a quello che potrebbe succedere sul suo posizionamento in campo

Jonathan David non poteva scegliere un esordio migliore. Alla sua prima vera occasione con la maglia della Juventus, in casa dell’Atalanta, ha tirato fuori dal cilindro una rovesciata che ha strappato applausi e sorriso ai tifosi bianconeri. Un colpo spettacolare, quasi un biglietto da visita per presentarsi a un pubblico che aspettava di vederlo all’opera.

L’attaccante canadese, arrivato a parametro zero dal Lille, ha già mostrato di avere colpi importanti. Eppure, tra i corridoi, una domanda gira da giorni: se davvero arriverà Kolo Muani, dove giocherà David? La risposta, almeno secondo Tuttosport, l’ha già trovata Igor Tudor.

Il tecnico croato considera Kolo Muani la punta centrale, il riferimento fisso dell’attacco. Per non rinunciare a David, la mossa sarebbe quella di arretrarlo qualche metro, portandolo sulla stessa linea di Kenan Yildiz, ormai considerato intoccabile. Un modo per sfruttare la sua fisicità e la capacità di legare il gioco, oltre che il fiuto del gol.

David, infatti, non è solo un finalizzatore: dialoga, gioca di sponda, costruisce. In questo nuovo assetto potrebbe diventare il partner ideale per esaltare sia Kolo Muani che Yildiz. Chi rischia di perdere minuti è Francisco Conceição, che con questo incastro tecnico vedrebbe ridursi lo spazio a disposizione.