Tudor: "Dobbiamo fare una partita seria. Su Kolo Muani..."

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida contro il Monza. Ecco le sue parole a Sky: “Nessuno fa calcoli, mancano 5 giornate, questi ragazzi partono, poi abbiamo 5 cambi… Dobbiamo fare una partita seria, l’abbiamo preparata nel miglior modo possibile in poco tempo. Ho visto i ragazzi motivati, vogliosi, ieri abbiamo fatto una bella rifinitura. Partiamo subito forte. Abbiamo visto tutti che le partite hanno un grande peso, non dipende contro chi giochi, ma il momento… L’Inter ora ha perso 2 gare, poi ti tocca in un momento positivo e la stanchezza non esiste più. Non pensiamo a quello, ma a noi stessi, serve provare a fare una grande prestazione che è quello che conta. Kolo Muani? Si è allenato bene, è un ragazzo forte, vuole fare bene, penso che farà una bella gara”.