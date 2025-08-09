Tudor: “Abbiamo lavorato tanto. Sarà la stagione di Bremer e Koop”

Il tecnico ha parlato dal ritiro di Herzogenaurach alla vigilia della partita amichevole in programma contro il Borussia Dortmund

La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio a Dortmund contro il Borussia, nell’amichevole che chiuderà la settimana tedesca di allenamento svolta dalla Juventus a Herzogenaurach. Il tecnico dei bianconeri Igor Tudor ha parlato alla viglia della partita presentando il match.

“Una bella settimana di lavoro, bellissimo posto, non c’era caldo, si è lavorato bene, si è lavorato il giusto. I ragazzi, come sempre, sono a disposizione, grande voglia e grande professionalità. Domani è una bella partita, un avversario di livello, lo stadio è pieno, sarà bello verificare, dare minutaggio più che altro, perché è quello che conta, abbiamo fatto solo 45 minuti, allora bisogna accelerare un po’ con il minutaggio e provare a darlo a tutti. C’è questa, c’è Atalanta, c’è mercoledì la Next Gen, in queste tre partite bisogna dare i giusti minutaggi e vedere le cose su cui abbiamo lavorato”.

“Sono sempre partite diverse, queste partite di agosto, perché c’è tanto carico di lavoro dietro. Abbiamo spinto, questi quasi 18 giorni, si è lavorato tanto, ci sarà sicuramente un po’ di stanchezza, quello è normale, poi mano a mano mancano dopo domenica due settimane, giorno dopo giorno andremo a fare carichi diversi per essere pronti per la prima. L’obiettivo è quello”.

“Noi facciamo aggiornamenti tutti i giorni, siamo in comunicazione, siamo in sintonia, si parla, si vede cosa si può fare, c’è società che lavora, io sono qua a lavorare con questi ragazzi che ho a disposizione, una rosa importante, una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato. David e Joao si stanno integrando bene e stanno lavorando bene, sono due professionisti. Domani giocheranno entrambi dall’inizio”.

“Tutti si comportano bene, è stata una scelta diversa dall’anno scorso: siamo un po’ tanti, nelle partitelle possono giocare sempre in 20, ma abbiamo organizzato il lavoro per tutti. Vedremo cosa succede fino al 31 agosto, che è la fine del mercato”.

“Il tema delle vacanze è da affrontare a parte, e io lo supporto al massimo. I giocatori devono avere un minimo di un mese di vacanze, io sono favorevole perché sono stato giocatore e il giocatore è tutto. Sono contrario a questa direzione dove si sta andando, dove si dà sempre meno ai giocatori: parte tutto da loro e bisogna trovare una giusta dose, si sta andando in una direzione di esagerazione. Ci sono state 3 settimane di vacanze, non sono tante ma nemmeno poche: i ragazzi sono tornati vogliosi, non perdendo neanche troppo dal punto di vista fisico. Già all’inizio erano in un buon stato fisico”.

“Bremer e Koop? Sarà la loro stagione. Sono due giocatori forti, sono felicissimo di come li vedo. Ognuno è nel suo momento, Bremer viene da questo infortunio lungo e domani parte dall’inizio, vedremo con quale minutaggio. Koop sta facendo bene, avrà un ruolo importante in questa stagione. Dusan sta lavorando bene come gli altri, è molto professionale e nient’altro”.

“Ci sono carichi di lavoro importanti. Si vedono spesso cose che non si vorrebbero vedere proprio per questi carichi, ma ognuno sceglie il suo modo di interpretare la preparazione: io non sono per giocare le partite fresche, voglio usare questo mese per lavorare perché quando si comincia a giocare lo si fa ogni tre giorni. Dal mio punto di vista è giusto usare questo mese per lavorare”.