Trofeo Gamper: Juventus Women schiantate dal Barcellona

Le bianconere hanno perso 6-0

redazionejuvenews

La Juventus Women ha disputato ieri l'ultima amichevole di questo precampionato, prima di tuffarsi negli impegni ufficiali. Le ragazze bianconere hanno partecipato alla prima edizione del Trofeo Gamper al femminile, che le ha viste uscire sconfitte dalla sfida contro il Barcellona Campione d'Europa in carica.

"L’ultima amichevole internazionale dell’estate delle Juventus Women le porta a misurarsi con le campionesse d’Europa in carica, nel loro stadio, con in palio il primo Trofeo Gamper Femminile della storia. E per l’occasione il Barcellona mette in mostra tutte le sue qualità. Le catalane sfruttano una partenza perfetta e, alla fine, si impongono 6-0. E' la prima sconfitta estiva per le bianconere, che sfrutteranno la gara di oggi per crescere ancora e lavorare sugli aspetti ancora da migliorare.

PARTENZA DIFFICILE

Mister Montemurro, per fronteggiare il Barça, si affida al 4-3-3 con Peyraud-Magnin tra i pali, Lundorf, Gama, Salvai e Boattin in difesa, Rosucci Zamanian e Caruso in mezzo al campo e Girelli, Bonansea e Cernoia a comporre il tridente offensivo. L’inizio, però, rende ancora più ripida la salita, già di per sé non facile da superare: dopo 3 minuti, il Barcellona è avanti 2-0 grazie ai gol di Aitana e Hermoso.

Il risultato galvanizza le padrone di casa, che giocano bene e tra il 13’ e il 16’ vanno ancora a segno. Il 3-0 porta la firma di Paredes, che insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il quarto gol quella di Hermoso, che sfiora la tripletta personale al 19’, trovando la risposta di Peyraud-Magnin.

La Juve si fa vedere con pericolosità dalle parti di Paños al 23’, con la discesa sulla destra di Lundorf: diagonale da posizione defilata che non trova lo specchio della porta. Quattro minuti più tardi lo specchio lo trova invece Graham, portando il risultato sul 5-0. Prima dell’intervallo le bianconere costruiscono la loro occasione migliore: tentativo di Bonansea respinto da Paños, sulla ribattuta arriva prima di tutte Girelli che, però, non inquadra la porta.

VINCONO LE PADRONE DI CASA

Dagli spogliatoi il Barça esce con lo stesso atteggiamento con cui aveva affrontato l'inizio della gara e, al 48', Bruna, appena entrata, recupera palla in zona offensiva e con un pallonetto scrive 6-0 sul tabellone dell'Estadi Johan Cruyff.

Nonostante la situazione difficilissima, le bianconere continuano a provare a mettere sul campo le cose preparate in questo primo mese di lavoro, ma sono comunque ancora le catalane a rendersi pericolose: prima provvidenziale Boattin, poi Peyraud-Magnin. La Juve si fa vedere con Caruso al 79', ma il suo tentativo non impegna Paños.

Nonostante il contesto amichevole e nonostante il risultato, l'avvicinarsi del 90' non abbassa i ritmi e le squadre continuano a darsi battaglia. Il risultato, però, non cambia più: il Trofeo Gamper va alle campionesse d'Europa e di Spagna in carica". (Juventus.com)