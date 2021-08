Piquè: “Contro la Juve abbiamo giocato un’ottima gara”

Il capitano del Barcellona ha parlato

Nella serata di ieri Juventus e Barcellona si sono date battaglia in quello che è stato il Trofeo Camper, conquistato dai padroni di casa per 3-0, grazie alle reti di Depay, Braithwaite e di Riqui Puig che, hanno reso meno amaro l'addio di Leo Messi. La stella argentina ha infatti salutato l'intero mondo Barca attraverso una conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio, lasciando tutti i tifosi Blaugrana in lacrime.